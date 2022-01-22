На Ровенщине неизвестные зарезали пенсионерку

На Ровенщине убили пенсионерку / УНИАН

В Ровенской области в селе Шкарев убили 74-летнюю женщину, сообщает пресс-служба областной полиции в субботу, 22 января.

К правоохранителям накануне обратился 67-летний сосед погибшей. Он сообщил, что женщина перестала отвечать на телефонные звонки.

В доме полицейские обнаружили разбросанные вещи, а на полу - мертвую хозяйку.

У женщины были повреждения в области головы, а также ножевое ранение шеи. Тело отправили на экспертизу.

По факту умышленного убийства внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

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Полиция разыскивает убийцу пенсионерки.

Напомним, ранее в Словакии обнаружили тело 28-летнего украинского заробитчанина Павла Куропася, который работал в Польше. Правоохранители говорят о самоубийстве, однако в деле много неясностей.

Также ранее в одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.

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