Загадочная смерть украинца в Словакии: родные не верят в самоубийство

Павел Куропась (слева) и Михаил Босый / 24tv.ua

В Словакии обнаружили тело 28-летнего украинского заробитчанина Павла Куропася, который работал в Польше. Правоохранители говорят о самоубийстве, однако в деле много неясностей.

Погибшего нашли 17 декабря, говорится в материале Канала 24. Загадкой остается то, как молодой человек оказался в Словакии, ведь работал он в Польше.

По словам родных Куропася, связь с ним оборвалась еще 10 декабря. Местные правоохранители списывают все на самоубийство, однако и родные, и друзья мужчины отказываются в это верить.

Не исключено, что заробитчанин возвращался домой через Словакию. Но его родной город Мостиск расположен возле Польши и делать крюк через Словакию ему было нелогично.

В то же время предпосылок для самоубийства родные не видят, несмотря на версию словацких правоохранителей.

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Учитывая тот факт, что Павел ехал с заработков и, вероятно, вез с собой деньги, на ум приходит версия о преднамеренном убийстве.

"Есть версия, что он просто вышел из поезда, потому что у него была пересадка, и его убили из-за денег. Извините, ну не мог он выйти с двумя мужиками покурить и, чтобы то было самоубийство. Он тоже не был идиотом", – говорит знакомый погибшего Михаил Босый.

Добавим, что предварительно, на теле украинца нашли ножевые ранения. Теперь, не дождавшись помощи от посольства и страховой компании, родные самостоятельно пытаются перевезти тело Куропася на родину.

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Напомним, в одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.

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