"Несколько лет встречалась с убийцей": под Тернополем мужчина жестоко зарезал девушку

Убийство девушки / Нацполиция

В Тернопольской области приговорили к пожизненному заключению 34-летнего жителя села Воля Теребовлянского района за убийство 18-летней девушки.

Как сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины, мужчина пытался дважды обжаловать решение, но Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу убийцы, поэтому приговор остался неизменным.

Жестокое убийство произошло в ночь на 14 сентября 2019 года в селе Воля Теребовлянского района.

"Жертва преступления на протяжении нескольких лет встречалась со своим 34-летним убийцей. Впоследствии девушка уехала учиться в Тернополь и они перестали общаться", - говорится в сообщении.

Что случилось

13 сентября жительница Теребовлянщины приехала в район на праздник вместе с друзьями. В момент, когда молодые люди отошли от подруг, к девушке подбежал ее бывший парень. Он с криками ударил девушку кулаком в лицо, а затем, вытащив нож, стал наносить ей удары.

Реклама

"За девушку вступился один из друзей. Его также нападающий ранил. Оставив окровавленную жертву на земле, убийца сбежал и скрывался в лесу, недалеко от собственного дома", - рассказывают в полиции.

Раненая девушка скончалась по дороге в больницу. Уже впоследствии судебные эксперты насчитали на ее теле 20 ножевых ран и 4 пореза.

Всю вину отрицал

В Теребовлянском районном суде убийца категорически отрицал свою вину и подал апелляцию, попросив коллегию судей переквалифицировать его действия с умышленного убийства с особой жестокостью (п.4 ч.2 ст. 115 УК) на умышленное убийство (ч.1 ст. 115 УК), максимальный срок заключения по этой статье предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Однако апелляционный суд оставил приговор без изменений. Отклонил кассационную жалобу убийцы и Верховный суд Украины, поэтому приговор остался неизменным.

Читайте такжеУбили и закопали в погребе: поиски 11-летнего ребенка закончились трагедией под Запорожьем

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

В Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Читайте также: