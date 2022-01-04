Сначала избил, а потом зарезал: во Львовской области сын жестоко расправился с собственным отцом

Во Львовской области сын жестоко убил собственного отца / Полиция Львовской области

Во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца.

Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Полиции стало известно о смерти мужчины в понедельник, 3 января. Уже на месте правоохранители установили, что мужчина умер насильственной смертью – на его теле были многочисленные повреждения.

"Как установили полицейские, в ночь с 2 на 3 января у погибшего возник конфликт с его 22-летним сыном, во время которого сын жестоко избил отца и нанес ему ножевые ранения, от которых тот скончался", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. За содеянное злоумышленник может попасть за решетку на срок от семи до пятнадцати лет.

Реклама

Напомним, в Николаевской области 2 января 30-летняя местная жительница зарезала мужа , который приставал к ней на дискотеке и даже угрожал ножом. Полиция расследует дело по статье "умышленное убийство", женщину могут посадить за решетку на 15 лет.

Также ранее сообщалось, что в Сумской области мужчина убил 68-летнего знакомого, а затем вывез тело в реку и поджег вместе с автомобилем. Он рассказал полиции, что убил знакомого из-за оскорбления, потому что якобы тот выгнал его из дома.

Читайте также: