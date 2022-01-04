Сначала избил, а потом зарезал: во Львовской области сын жестоко расправился с собственным отцом

Между мужчинами возник конфликт, во время которого сын схватился за нож.
Во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца.
Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Полиции стало известно о смерти мужчины в понедельник, 3 января. Уже на месте правоохранители установили, что мужчина умер насильственной смертью – на его теле были многочисленные повреждения.
"Как установили полицейские, в ночь с 2 на 3 января у погибшего возник конфликт с его 22-летним сыном, во время которого сын жестоко избил отца и нанес ему ножевые ранения, от которых тот скончался", – говорится в сообщении.
Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. За содеянное злоумышленник может попасть за решетку на срок от семи до пятнадцати лет.
Также ранее сообщалось, что в Сумской области мужчина убил 68-летнего знакомого, а затем вывез тело в реку и поджег вместе с автомобилем. Он рассказал полиции, что убил знакомого из-за оскорбления, потому что якобы тот выгнал его из дома.
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