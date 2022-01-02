В Польше в новогоднюю ночь прямо на улице убили украинца, полиция задержала 12 человек

47-летний мужчина праздновал Новый год в компании сограждан и иностранцев.
В Польше в городе Седльце 1 января обнаружили мертвым 47-летнего украинца. Тело посреди улицы в 4:00 заметила пара, возвращавшаяся домой с вечеринки.
Как сообщает издание wiadomosci.wp.pl, пара возвращалась с вечеринки и на тротуаре заметила мужчину с травмой головы. Мужчина и женщина хотели помочь потерпевшему, однако он был уже мертвым. Они вызвали полицию.
По информации пресс-секретаря районной прокуратуры города Седльце Кристины Голобек, гражданина Украины убили.
47-летний мужчина праздновал Новый год в компании сограждан и иностранцев. Польские правоохранители считают, что они могут быть причастны к смерти мужчины.
В итоге после убийства задержали 12 человек - это граждане Украины, Индонезии и Беларуси. Мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли дать полиции показания.
Обстоятельства смерти гражданина Украины устанавливаются.
Напомним, ранее в польском Вроцлаве умер украинец. Мужчина попал в вытрезвитель из-за того, что устроил дебош. Копы связали его ремнями. Впоследствии он скончался.
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