УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Польше в новогоднюю ночь прямо на улице убили украинца, полиция задержала 12 человек

2 января 2022, 14:58

47-летний мужчина праздновал Новый год в компании сограждан и иностранцев.

Польша, полиция
В Польше в новогоднюю ночь прямо на улице убили украинца, полиция задержала 12 человек / Reuters

В Польше в городе Седльце 1 января обнаружили мертвым 47-летнего украинца. Тело посреди улицы в 4:00 заметила пара, возвращавшаяся домой с вечеринки.

Как сообщает издание wiadomosci.wp.pl, пара возвращалась с вечеринки и на тротуаре заметила мужчину с травмой головы. Мужчина и женщина хотели помочь потерпевшему, однако он был уже мертвым. Они вызвали полицию.

По информации пресс-секретаря районной прокуратуры города Седльце Кристины Голобек, гражданина Украины убили.

47-летний мужчина праздновал Новый год в компании сограждан и иностранцев. Польские правоохранители считают, что они могут быть причастны к смерти мужчины.

В итоге после убийства задержали 12 человек - это граждане Украины, Индонезии и Беларуси. Мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли дать полиции показания.

Реклама

Обстоятельства смерти гражданина Украины устанавливаются.

Напомним, ранее в польском Вроцлаве умер украинец. Мужчина попал в вытрезвитель из-за того, что устроил дебош. Копы связали его ремнями. Впоследствии он скончался.

Читайте также:

viber
новости Польши заробитчане убийство
Сейчас вы просматриваете новость «В Польше в новогоднюю ночь прямо на улице убили украинца, полиция задержала 12 человек». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022 Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеСлавянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздникиИсполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниГороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетни В Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напиткиВ Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напитки
14:58

В Польше в новогоднюю ночь прямо на улице убили украинца, полиция задержала 12 человек

14:40

Ющенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородойВидео

14:35

Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу

14:21

Календарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенка

14:08

В Киеве в супермаркете охранник избил женщину без сертификата о вакцинацииВидео

Реклама
13:33

В Запорожье праздничный салют попал девушке в лицоВидео

13:30

В Киеве горе-продавцы оставили прямо на улице море нераспроданных елокВидео

13:07

Сколько украинцев думают позитивно и ждут, что 2022 год будет лучше 2021-го - ответ социологов

13:00

Гороскоп на завтра, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сныВидео

12:33

Ни уехать, ни приехать: оккупанты заблокировали большинство КПВВ на ДонбассеВидео

12:11

Украинцы назвали Тищенко и Киву главным разочарованием года - свежий опрос

12:10

Трагическое ДТП в Луцке: умерла женщина, которую подросток сбил на переходеВидео

11:55

В Минздраве спрогнозировали, будет ли локдаун в Украине из-за Омикрона

11:47

Израиль осудил марш в честь дня рождения Степана БандерыВидео

11:25

Цены на газ в январе поднялись: сколько украинцам придется тратить на "голубое топливо"

11:25

Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

10:46

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 2 январяВидео

10:31

Тяга есть шоколад и пить кофе заложена в человеческом ДНК - комментарий ученых

10:25

В конце января в Украине начнется увеличение заболеваемости COVID-19 из-за Омикрона - МинздравВидео

10:01

Умерла режиссер легендарных мультфильмов "Лунтик" и "Смешарики"

Реклама
09:55

Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

09:42

В моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

09:23

"Ничего об Украине без Украины": сегодня Зеленский поговорит с БайденомВидео

08:52

От тепла до морозов -13: в Украине со 2-4 января будет резко переменчивая погода

08:48

Угроза "большой войны": пойдет ли Россия в наступление на Украину в 2022 году

08:36

Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизньВидео

08:09

Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниВидео

07:42

Кузин объяснил, чем отличается дополнительная доза вакцины против COVID-19 от бустернойВидео

06:55

Наступление отменяется – России нечем воеватьмнение

05:23

Леся Никитюк в прозрачном корсете соблазнила стройными формами

05:05

Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

04:35

Где и как в быту использовать соду: 5 наиболее полезных хитростей

03:26

В Украине изменился возраст выхода на пенсию: кому нужно покупать стаж

02:54

Какую кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетолога

02:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьВидео

02:02

Превратились в мусор: в Одессе продавцы выбросили посреди улицы сотни елок

01:55

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

01:04

Новогоднее чудо: в Луцке ребенок появился на свет под роддомом

00:51

Омикрон меньше других штаммов COVID-19 бьет по легким - ученые

01 января, суббота
23:56

Украина закрыла доступ российских судов во внутренние водные пути

Реклама
23:21

Дочь Поляковой удивила страстным фото с бойфрендом

22:56

Какой салат нужно выбросить в первый же день нового года: ответ специалиста

22:39

В ВОЗ назвали главное условие для преодоления пандемии коронавирусаВидео

22:20

В Днепре во время ДТП перевернулось на крышу авто с годовалым малышом

22:08

В Украине подорожали биометрические документы: стоимость оформления

21:41

На Ровенщине мужчина сбежал из-под домашнего ареста и избил полицейских

21:34

Трагедия на Закарпатье: в новогоднюю ночь трактор переехал мужчину

21:09

Россия резко обрубила транзит газа через Украину в СловакиюВидео

21:00

В египетской Хургаде выпал снег с градомВидео

20:50

С нового года в Украине увеличился прожиточный минимум

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять