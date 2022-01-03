Под Сумами мужчина жестоко убил знакомого и сжег его тело

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Сумской области в городе Ромни мужчина убил 68-летнего знакомого, а затем вывез тело в реку и поджег вместе с автомобилем.
Как сообщили в Нацполиции Сумской области, тело мужчины в охваченном огне автомобили нашли у реки 3 января.
Правоохранители разыскали подозреваемого в убийстве. Им оказался 51-летний местный житель.
На видео мужчина рассказал, что убил 68-летнего знакомого из-за обиды, потому что якобы тот выгнал его из дома.
По данным полиции, убийство произошло еще 31 декабря.
"Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый погрузил тело убито в принадлежавший погибшему автомобиль и в ночное время вывез к реке, подальше от человеческих глаз, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег", - говорится в сообщении.
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Что грозит убийце
Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 "убийство" Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал Главред, в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.
Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.
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