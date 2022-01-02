Приставал и угрожал: на Николаевщине женщина убила напавшего на нее мужчину его же ножом

Женщина убила напавшего на нее мужчину его же ножом/ facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаевской области в отношении женщины начали производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" после того, как она смертельно ранила мужчину, который с ножом домогался ее на дискотеке.

Как сообщили в полиции, 30-летняя жительница одного из сел Николаевского района нанесла ножевое ранение в живот молодому человеку, потому что тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке.

"Сообщение об убийстве поступило в полицию 1 января около шести часов утра. По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - рассказали в полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. При процессуальной поддержке прокуратуры задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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