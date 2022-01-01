"Пырнул ножом в грудь": во Львове в новогоднюю ночь хозяин жестоко зарезал квартиранта

Во Львове в новогоднюю ночь хозяин жестоко зарезал квартиранта/ ua.depositphotos.com

В новогоднюю ночь во Львове в квартире дома, расположенного на улице имени Лемика, во время праздничного застолья возник конфликт, в результате которого владелец квартиры жестоко убил квартиранта ножом. Об этом сообщили представители пресс-службы Национальной полиции Львовской области.

1 января около двух часов ночи в полицию позвонил доктор скорой помощи и сообщил о теле 50-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти, обнаруженное в квартире одного из домов на улице Лемика. По словам медиков, причиной смерти стала рваная рана в районе сердца.

На место приехали полицейские, которые и установили обстоятельства произошедшего. Так, во время празднования Нового года между 39-летним владельцем жилья и жителем Черкасской области, который снимал у него жилье, возник конфликт, в ходе которого хозяин ударил квартиранта ножом в грудь, от чего тот умер.

Правоохранители задержали мужчину (к слову, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, в порядке статьи 208 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 115 (Умышленное убийство). Наказание за такое ‒ тюремное заключение сроком от семи до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, ранее в селе Нове Мисто мужчина жестоко убил бывшую сожительницу. Его задержали и взяли под стражу. Погибшей было 24 года, у нее остались двое маленьких детей.

Меру пресечения мужчине, который зарезал женщину, избрали 23 декабря — содержание под стражей без возможности внесения залога. Его могут посадить в тюрьму на срок от 7 до 10 лет.