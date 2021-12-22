В Запорожской области мужчина зарезал человека и возил тело на велосипеде по городу

Подозреваемый оказался уже ранее судимый.
В Запорожской области в Бердянске мужчина во время застолья жестоко убил своего приятеля, после чего погрузил его тело на велосипед и попытался спрятать.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Происшествие случилось, когда оба мужчины распивали спиртное дома у подозреваемого, между ними произошел конфликт. Не справившись с эмоциями, хозяин дома напал на него и нанес удары по голове и телу.
В результате чего пострадавший скончался на месте.
Тело возил на велосипеде
Чтобы спрятать следы преступления, убийца погрузил тело погибшего на велосипед и вывез на улицу Спортивную.
Там его впоследствии и нашли прохожие, которые вызвали на место правоохранителей.
Позже стражам порядка удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый мужчина.
Как накажут убийцу
"Работники отдела криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили и опросили свидетелей, а также проанализировали записи с существующих камер видеонаблюдения. В результате оперативники установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый местный мужчина 1972 года рождения", - рассказал и.о. начальника отдела криминальной полиции Бердянского районного отдела полиции Дмитрий Зиненко.
Подозреваемому сообщили о совершении преступления. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Читайте такжеВ Италии 81-летний пенсионер убил свою сиделку из Украины
Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.
Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.
Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.
Читайте также:
- Под Днепром в лесополосе нашли тело убитого военного
- В Италии 81-летний пенсионер убил свою сиделку из Украины
- Киевлянка зверски убила собственную 2-летнюю дочь