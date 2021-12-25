"Это Николай сделал": в Черкасской области мужчина зарезал молодую мать двоих детей

В Черкасской области мужчина зарезал молодую мать двоих детей / коллаж depositphotos.com, Про все - Черкассы

Трагедия произошла в Черкасской области – в селе Нове Мисто мужчина жестоко убил бывшую сожительницу. Его задержали и взяли под стражу. Погибшей было 24 года, у нее остались двое маленьких детей.

Как сообщили в Нацполиции Черкасской области, убийство произошло 20 декабря. Меру пресечения мужчине, который зарезал женщину, избрали 23 декабря — содержание под стражей без возможности внесения залога. Его могут посадить в тюрьму на срок от 7 до 10 лет.

Местное издание "Про все" пишет, что мужчина часто угрожал 24-летней женщине. Поэтому она боялась спать и держала у кровати лом.

"Я так поняла, он пришел забрать какие-то вещи. Оксана прибежала ко мне вся в крови. Выбила калитку даже, которая была закрыта на засов. Переступила порог и упала. Сказала, что это Николай сделал. Попросила побежать к ней, потому что там остались дети маленькие", — сказала тетя погибшей Тамара Ивановна.

Женщина рассказала, что когда она прибежала к дому племянницы, то спросила мужчину, что он натворил, а тот ей заявил, что если потерпевшая выживет, то он ее "добьет".

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О покойной в селе говорят, что женщина не злоупотребляла алкоголем и воспитывала двоих детей, а с подозреваемым она развелась, поскольку он ее постоянно избивал.

Ранее в Тернопольской области жестоко убили молодую девушку. Ее тело 6 декабря обнаружил во дворе одного из домов областного центра местный житель. Он сразу вызвал "скорую", но медики констатировали смерть 22-летней девушки. При предварительном осмотре судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле жертвы более 20 ножевых ранений. Подозреваемый в убийстве задержан.

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