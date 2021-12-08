20 раз ударил ножом и убрал за собой: под Тернополем жестоко убили молодую девушку

Кадры с места преступления / tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней девушки. Ее тело 6 декабря обнаружил во дворе одного из домов областного центра местный житель.

Он сразу вызвал "скорую", но медики констатировали смерть, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области,

"При предварительном осмотре судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле девушки более 20 ножевых ранений. Кроме того, неизвестный после убийства, выбросил ее с четвертого этажа. Погибшая – жительница Тернопольского района, 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следователи, работники уголовного розыска, криминалисты, кинологи. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские спустя несколько часов установили и личность подозреваемого и его местонахождение. Это – житель Лановецкого района, 2002 года рождения. Он арендовал в Тернополе квартиру.

Познакомился со своей жертвой за несколько часов до убийства

Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина начал наносить новой знакомой удары ножом.

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По информации полиции, после убийства тело девушки он вынес на балкон, где она пролежала еще 12 часов, а утром 6 декабря выбросил его на улицу. Одежду своей жертвы и личные вещи вынес на помойку возле дома. В квартире убрал и скрылся. Оперативники нашли подозреваемого в одном из районов Тернопольской области.

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Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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