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Мужчина убил семью и совершил самоубийство, чтобы избежать ареста за фейковый COVID-сертификат

8 декабря 2021, 10:36
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Он застрелил жену и троих собственных детей.

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В Германии мужчина убил жену и детей, после чего совершил самоубийство / Reuters

В Германии мужчина убил жену и троих собственных детей, после чего покончил с собой.

На месте трагедии он оставил записку, в которой рассказал, что опасается ареста из-за фейковой справки о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает The Associated Press.

Погибших обнаружили с огнестрельными ранениями в доме в городе Кенигс-Вустерхаузен недалеко от Берлина. Кроме супругов, погибли трое детей 10, 8 и 4 лет.

Как рассказал прокурор Гернот Бантлеон, в оставленной мужем записке говорилось о том, что его жена имела поддельный сертификат о COVID-вакцинации. О подделке узнал ее работодатель. Супруги боялись, что их могут арестовать, после чего заберут у них детей.

Основная версия следователей – что это именно мужчина убил свою жену и детей, после чего застрелился сам. В доме правоохранители нашли пистолет. При этом они не обнаружили никаких признаков того, что в помещении на момент трагедии мог быть кто-то посторонний.

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Читайте такжеСтреляли в козу: в Сумской области случайно застрелили 28-летнего мужчинуРанее сообщалось, что в Черниговской области во время охоты 39-летний начальник одного из районных управлений ГСЧС в области, не убедившись в безопасности выстрелов, смертельно ранил из охотничьего ружья в голову сотрудника патрульной полиции, который был вместе с ним на охоте. От полученного ранения пострадавший скончался в реанимации областной больницы.

Напомним, ранее под Киевом бизнесмен открыл огонь по грабителям, которые проникли в его дом и допрашивали жену и дочь, чтобы те рассказали, где спрятаны деньги. Хозяин применил травматическое оружие, ранив одного из грабителей в ногу.

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