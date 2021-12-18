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Мужчина жестоко убил всех своих детей и отравил женщину

18 декабря 2021, 12:46
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Детективы утверждают, что убийца наслаждался сочувствием близких.

Неадекват убил собстевенных детей / metro.co.uk

В Англии суд приговорил мужчину к 40 годам тюрьмы. Он совершил тройное убийство.

В частности, неадекват убил свою 24-дневную дочь, а через 8 месяцев задушил 21-месячного сына в бассейне.

Кроме того, он отравил лекарствами свою 23-летнюю подругу.

Как пишет Metro, первое убийство 30-летний мужчина совершил, когда его жена спала в другой комнате. Мужчина утверждал, что дочь была больна и поэтому умерла.

Спустя восемь месяцев после смерти девочки ее мать заявила мужчине о разрыве их отношений, так как узнала, что он потратил тысячи фунтов стерлингов на азартные игры.

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На следующий день отвел своего сына и задушил его в кабинке для раздевания.

Детективы считают, что убийца наслаждался вниманием и сочувствием, которое люди выражали ему из-за "внезапной" смерти детей. Также своими поступками он хотел наладить отношения с матерью его детей.

Во время расследования он встретился с 23-летней девушкой, которую полиция предупреждала об его опасности. В итоге он начал покупать сильное лекарство по рецепту на "черном" рынке через WhatsApp и другие контакты, и убил девушку, так как та заявила, что хочет с ним расстаться.

Кроме этого, мужчина был осужден по двум обвинениям в покушении на убийство третьего ребенка, идентификацию которого невозможно установить по юридическим причинам.

Напомним, в Киеве копы задержали женщину, совершившую ужасный поступок. Она собственноручно задушила ремнем свою дочь. 24-летняя убийца лично призналась в содеянном так, как медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть 2-летней девочки из-за удушения ремнем.

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Англия убийство
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