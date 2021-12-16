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Киевлянка зверски убила собственную 2-летнюю дочь

16 декабря 2021, 19:47
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Женщина призналась в страшном убийстве.

Малышке было 2 года / ГСЧС

В Киеве копы задержали женщину, совершившую ужасный поступок. Она собственноручно задушила ремнем свою дочь.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, 24-летняя убийца лично призналась в содеянном так, как медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть 2-летней девочки из-за удушения ремнем.

Прокуроры взяли досудебное расследование дела на особый контроль.

Напомним, ранее в Харькове мать в полицию, что задушила своего двухлетнего ребенка и попыталась совершить суицид, выпрыгнув из 4 этажа. Сейчас она находится в реанимации.

В горсовете уже прокомментировали трагедию. Там утверждают, что мальчик ходил в детсад, а мать ребенка страдает от неизлечимой болезни.

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