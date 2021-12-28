Отец не выдержал: мужчина на Черкасчине воткнул нож сыну в спину, заступаясь за жену

Мужчина едва не убил сына, заступаясь за жену / коллаж Главред

На Звенигородщине Черкасской области отец чуть не убил сына, потому что тот душил родную мать. По факту произошедшего следователи расследуют уголовное дело.

Инцидент произошел 25 декабря в селе Липянка Звенигородского района. Около 15:00 пьяный сын пришел к родителям и начал крушить двери и окна в доме. А когда зашел в дом родных, устроил конфликт, рассказали в полиции области.

"В ходе ссоры сын схватил мать за шею и начал ее душить. Отец не выдержал и воткнул сыну нож в спину. 39-летний мужчина был госпитализирован в больницу с проникающим ранением", - говорится в сообщении.

Правоохранители выехали на место совершения преступления и изъяли вещественные доказательства. 66-летний отец в содеянном признался. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте такжеПридушила и вынесла на мороз: мать пыталась убить двух детей, потому что "не видела их будущего"Следователями Звенигородского районного отдела полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина стал свидетелем драки на улице между гражданскими супругами и решил вмешаться, но в результате получил удары ножом в грудь и скончался до приезда скорой помощи.

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