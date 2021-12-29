В Тернополе опекун жестоко убил пенсионера и закидал его тело мебелью

В Тернополе опекун убил пенсионера / tp.npu.gov.ua

В Тернополе 55-летний опекун убил 77-летнего пенсионера, потому что покойный постоянно обвинял его в кражах денег.

Как рассказали в пресс-службе полиции Тернопольщины, на теле пенсионера судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения.

Его опекун сообщил, что уже 2 дня не приходил к подопечному, но правоохранители заметили, что он в своих показах путается и каждый раз возникают новые детали.

Полицейские вскоре установили, что накануне мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения в тот момент, когда он воровал продукты питания из магазина. Именно они были обнаружены в квартире погибшего при осмотре места преступления. Нашли в комнате и телефон подозреваемого, а в помойке возле дома его окровавленную одежду.

Читайте такжеВ Киеве просто посреди улицы убили неравнодушного мужчину, который заступился за женщинуОпекун признал свою причастность к смерти пенсионера. Причиной ссоры стали постоянные упреки. Потерпевший обвинял его в воровстве денег.

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Следователи внесли в ЕРДР согласно статье 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком осудили 42-летнего мужчину, который расстрелял свою жену, а через 2 недели вместе со своей любовницей задушили ее 10-летнюю дочь.

Он некоторое время жил с женщиной в гражданском браке, однако у них часто возникали конфликты. Известно, что пара по дороге в Киев поссорилась. Тогда мужчина вывел женщину из автобуса, завел в лесополосу и застрелил. Тело и оружие он оставил в лесу.

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