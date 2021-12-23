Тела выбросили в лесу: под Хмельницким мужчина с любовницей расстрелял свою жену и задушил ребенка

Убийство женщины и дочери / Нацполиция

В Хмельницком осудили 42-летнего мужчину, который расстрелял свою жену, а через 2 недели вместе со своей любовницей задушили ее 10-летнюю дочь.

Как сообщает Нацполиция Хмельницкой области, мужчина познакомился со своей жертвой в 2015 году.

"Он некоторое время жил с женщиной в гражданском браке, однако у них часто возникали конфликты. Известно, что пара по дороге в Киев поссорилась. Тогда мужчина вывел женщину из автобуса, завел в лесополосу и засрелил. Тело и оружие он оставил в лесу", - говорится в сообщении.

Забрал 10-летнюю дочь и убили ее

Через две недели после расправы мужчина приехал за 10-летней дочерью убитой, которая в то время была у бабушки. Он увез ребенка с собой.

"Через месяц на территории Красиловского района Хмельницкой области нашли остатки 10-летней девочки. Следствие установило, что мужчина вместе со своей любовницей задушили ребенка", - говорится в сообщении.

Реклама

Как наказали любовников

Правоохранители задержали любовников.

Женщину в 2020 году приговорили к 10 годам лишения свободы, а мужчину 22 декабря 2021 Хмельницкий горрайонный суд признал виновным по ч. 1 ст. 115, о.п. 2, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Читайте такжеПридушила и вынесла на мороз: мать пыталась убить двух детей, потому что "не видела их будущего"

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Читайте также: