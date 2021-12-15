На Буковине мужчина зарубил свою жену топором и задушил 1,5-месячную дочь

После расправ подозреваемый пытался совершить самоубийство, однако его спасли.
В Черновицкой области в селе Заволока 29-летний мужчина сначала зарубил свою жену, а затем задушил 1,5-летнюю дочь.
Как сообщили в прокуратуре Черновицкой области, за это его приговорили к пожизненному заключению.
По данным следствия, трагедия произошла 12 марта 2020 года.
"39-летний мужчина из-за длительных неприязненных отношений сначала зарубил топором свою 36-летнюю жену, а затем веревкой задушил 1,5-месячного ребенка", - говорится в сообщении.
Хотел совершить самоубийство
После расправ подозреваемый пытался совершить самоубийство, однако его спасли.
Суды первой инстанции приговорили мужчину к пожизненному лишению свободы.
В декабре 2021 года этот приговор подтвердил и Верховный суд Украины.
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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.
Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.
Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.
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