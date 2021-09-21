Зарубил топором и таскал тело по городу: под Одессой жестоко расправились с женщиной

Мужчина убил топором пенсионерку / Нацполиция

В Одесской области ранее осужденный местный житель зарубил пожилую женщину топором.

Как рассказали в полиции области, тело женщины посреди улицы с рублеными ранами утром на улице обнаружили односельчане и вызвали полицию.

Трагический инцидент произошел села Надеждовка Болградского района. В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали нападавшего.

"Им оказался 45-летний односельчанин убитой. Ранее злоумышленник уже был осужден за аналогичное преступление", - говорится в сообщении.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к убийству.

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Мужчину задержали и объявили подозрение в умышленном убийстве.

Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас задержанный ждет избрания меры пресечения. О мотивах преступления пока не сообщается.

Как сообщал Главред, 24 августа к правоохранителям обратилась киевлянка, которая рассказала, что с балкона 7-го этажа на улице Оноре де Бальзака мужчина вытолкнул женщину. В результате она упала на землю и погибла.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который убил женщину, сбросив ее с балкона 7-го этажа.