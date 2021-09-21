УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зарубил топором и таскал тело по городу: под Одессой жестоко расправились с женщиной

21 сентября 2021, 20:22

Трагический инцидент произошел в селе Надеждовка Болградского района.

Мужчина убил топором пенсионерку / Нацполиция

В Одесской области ранее осужденный местный житель зарубил пожилую женщину топором.

Как рассказали в полиции области, тело женщины посреди улицы с рублеными ранами утром на улице обнаружили односельчане и вызвали полицию.

Трагический инцидент произошел села Надеждовка Болградского района. В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали нападавшего.

"Им оказался 45-летний односельчанин убитой. Ранее злоумышленник уже был осужден за аналогичное преступление", - говорится в сообщении.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к убийству.

Реклама

Мужчину задержали и объявили подозрение в умышленном убийстве.

Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас задержанный ждет избрания меры пресечения. О мотивах преступления пока не сообщается.

Как сообщал Главред, 24 августа к правоохранителям обратилась киевлянка, которая рассказала, что с балкона 7-го этажа на улице Оноре де Бальзака мужчина вытолкнул женщину. В результате она упала на землю и погибла.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который убил женщину, сбросив ее с балкона 7-го этажа.

viber
полиция
Сейчас вы просматриваете новость «Зарубил топором и таскал тело по городу: под Одессой жестоко расправились с женщиной». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недруговГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов В Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодиныВ Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодины Астролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствияАстролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствия Так жить дальше нельзя: верхи не могут, низы не хотятТак жить дальше нельзя: верхи не могут, низы не хотят Пять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врачаПять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врача

Последние новости

20:28

Байден потерял доверие к Европе и идет по стопам Трампа

20:22

Зарубил топором и таскал тело по городу: под Одессой жестоко расправились с женщиной Видео

20:19

В Украине появились лекарства против коронавируса: предотвращают осложнения и ускоряют выздоровление

20:19

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

19:59

Первая леди Елена Зеленская покорила стильным образом в школе с детьми Видео

Реклама
19:56

Угроза отставки Разумкова: в Слуге народа объявили о конфликте фракции со спикером Верховной Рады

19:36

Дело Шеремета: в прокуратуре озвучили результаты экспертизы, адвокат заявляет о ее необъективности Видео

19:27

"Как Припять": в Сети показали, как изменился аэропорт Донецка спустя 7 лет в оккупации

19:11

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

19:10

Выхлопные газы старых автомобилей приводят к росту раковых заболеваний и аллергий среди украинцев

19:07

"Закроем половину школ": Киевской области пригрозили жесткими мерами из-за ужесточения карантина Видео

18:52

Вторая Холодная война и демарш в НАТО: чем "аукнется" Европе и Украине AUKUS мнение

18:42

Синоптики рассказали, когда вернется тепло и солнце в Украину Видео

18:26

"Не поддержать своего ребенка я не могу": Полякова оправдала матерные песни своей дочери Видео

18:26

Желтая зона и штрафы от 34 тысяч гривен: в Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды Видео

18:25

Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия Видео

17:56

В Pfizer назвали побочные эффекты после третьей дозы вакцины Видео

17:55

Избивал и угрожал: известная украинская актриса и звезда сериала Слуга народа сбежала от мужа

17:46

Первая за 7 лет: Ани Лорак показала кадры из клипа на песню на украинском языке

17:32

"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

Реклама
17:26

"Автохлам" больше всего загрязняет воздух в городах Украины - эксперт

17:15

Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений Видео

17:14

Парень разделся перед "Неизвестным матросом" в Одессе и пригрелся возле Вечного огня

17:12

Школы закроют на карантин: какие регионы Украины под угрозой Видео

17:08

Легко спутать: названы главные поствакцинальные симптомы коронавируса Видео

16:58

Сундук-реликвия стал могилой для детей: детали жуткой трагедии на Донетчине

16:41

Самая вкусная закуска: рулетики из бекона с овощами и сыром Видео

16:35

Угроза COVID-19 на западе и востоке Украины: красная зона "накроет" четыре региона страны Видео

16:31

Школы в Украине закроют, а учителя принесут справки от COVID-19: Минздрав объявил условия по учебе Видео

16:02

Первые два дома ЖК "Метрополис" получили почтовые адреса новости компании

16:00

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: успех во всем или риск травм и простуды Видео

15:59

Высокое кровяное давление: шесть признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к врачу

15:56

В Украине предложили отменить перенос праздников, а 8 марта и 1 мая отмечать как международные дни

15:43

Украинка в Польше родила сразу четырех детей, но ее мужа выгоняют из страны

15:34

Воздух Киева загрязнен: уровень формальдегида превышен в 3,5 раза

14:52

Бойня в Перми: отец стрелка был наемником, всплыл "украинский след" Видео

14:35

Тарифы на отопление и горячую воду взлетят: кого и где заставят раскошелиться

14:25

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: удачные дни для новой прически и маникюра

14:16

Врачи указали на физические симптомы ранней смерти Видео

14:10

Роман Сасанчин с шоу Голос країни рассекретил пол будущего ребенка Видео

Реклама
14:08

Рост ВВП, борьба с долгами и 30 млрд грн доходов: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год Видео

14:02

"Большая стройка" Зеленского восстановила дороги к 40 заповедникам и природным паркам

13:51

Катастрофа с COVID-19 и резкий скачок смертность: эксперт назвал сроки неизбежного локдауна Видео

13:26

В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону Видео

13:23

ЕСПЧ признал путинскую Россию ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко

12:54

"Липовые" справки и прививки: в Украине готовят уголовную статью за подделку COVID-сертификатов Видео

12:50

"Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей

12:41

Ни один петух больше не кукарекнет: россиянам запретили обустраивать курятники на дачах

12:24

Брать кредит на уплату коммуналки: в Киеве жителям дома насчитали от 15 до 40 тысяч за отопление Видео

12:22

Зима вместо бабьего лета: в Украине ударят заморозки, повалит мокрый снег Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять