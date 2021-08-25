Неадекват сбросил свою девушку с 7-го этажа: она разбилась, а он хотел сбежать

Женщина скончалась на месте / НПУ

Столичные правоохранители задержали мужчину, который убил женщину, сбросив ее с балкона 7-го этажа.

Как сообщает полиция Киева, 24 августа к правоохранителям обратилась киевлянка, которая рассказала, что с балкона 7-го этажа на улице Оноре де Бальзака мужчина вытолкал женщину. В результате она упала на землю и погибла.

По прибытию на место преступления копы выяснили, что от полученных травм 37-летняя женщина скончалась сразу. А сам злоумышленник после этого вышел на улицу и пытался сбежать. Но его поймали и остановили местные жители - очевидцы трагического инцидента.

Копы уже открыли уголовное производство по факту умышленного убийства, а также установили, что злоумышленник проживал вместе с женщиной в съемной квартире.

"Между мужчиной и потерпевшей возник конфликт, во время которого фигурант вытолкал женщину за пределы балкона, прилагая все усилия, чтобы она не удержалась и упала. Это событие увидела прохожая, которая пыталась помешать действиям мужа и просила его остановиться, однако он не слушал ее и продолжал свои действия. 37-летняя киевлянка не удержалась и упала с высоты 7-го этажа. Врачи констатировали смерть потерпевшей", - указано в сообщении.

Также известно, что полицейские задержали 55-летнего уроженца Донецкой области в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Напомним, ранее вопиющий случай произошел в столице. На улице Ивашкевича 50-летний педофил прямо в многоэтажке заставил двух девочек раздеться. Затем он продемонстрировал им свой половой орган. Две девочки, одной из которых всего 9 лет, ехали в лифте. Там их застал мужчина и принудительно отвел на последний этаж.