Угрожал и заставлял раздеваться: в Киеве задержали 50-летнего педофила

Он украл детей продукты и деньги / НПУ

Вопиющий случай произошел в столице. На улице Ивашкевича 50-летний педофил прямо в многоэтажке заставил двух девочек раздеться. Затем он продемонстрировал им свой половой орган.

Как сообщили в полиции Киева, педофила уже удалось задержать.

Оказалось, что двое девочек, одной из которых всего 9 лет, ехали в лифте. Именно там их застал мужчина и принудительно отвел на последний этаж. Злоумышленник угрожал детям и таким образом заставил их полностью раздеться. После этого неадекват фотографировал малолетних, а также "хвастался" своими гениталиями.

Более того, он украл у детей продукты и деньги.

Отследить подозреваемого правоохранителям удалось с помощью видеокамер системы "Безопасный город". Вскоре его задержали и открыли производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Если суд докажет вину педофила, то весьма вероятно, что он получит порядка 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Как рассказали в Главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области, педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.