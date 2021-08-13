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Снимал по ночам на телефон: в Бердянске вожатый развращал детей в лагере

13 августа 2021, 16:58
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18-летний студент из Киева решил в летнее время подзаработать в детском лагере.

дети, насилие
18-летний парень в лагере развращал девочек / pixabay

В Запорожской области в городе Бердянск вожатый развращал девочек в детском оздоровительном центре.

Как сообщает пресс-службе Национальной полиции Запорожской области, 10-летняя воспитанница лагеря сообщила об инциденте родителям, а те немедленно вызвали полицию.

"В правоохранительные органы позвонила 33-летняя женщина и рассказала, что в одном из детских лагерей вожатый совершал развратные действия в отношении ее 10-летней дочери. В указанный лагерь немедленно была направлена следственно-оперативная группа и руководство Нацполиции области", - говорится в сообщении.

С детьми провели беседу в присутствии родителей и психологов и выяснили, что утром, 12 августа, в спальню к девочкам зашел 18-летний вожатый. Он думал, что воспитанницы спят. С одной из них он снял белье, начал касаться половых органов и фотографировать свои действия на телефон.

Вожатого полиция задержала в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 18-летний студент из Киева, который в летнее время решил подзаработать в детском лагере.

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Следователь сейчас решает вопрос о сообщении вожатому о подозрении по признакам нарушения ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Следствие по данному инциденту продолжается, а молодому человеку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. С детьми работает психолог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Как рассказали в Главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области, педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.

развращение несовершеннолетних
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