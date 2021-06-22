Надругался прямо у дома: на Хмельнитчине педофил изнасиловал школьницу

В Хмельницкой области изнасиловали школьницу / sputnik.kg

В Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки.

Как рассказали в Главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области, педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.

В сообщении отмечается, что о происшествии полицейским сообщила мать пострадавшей девочки.

Следователями открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование".

Задержанному объявили о подозрении. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений имущественного характера.

Добавим, что за содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области РФ в поле нашли тело 34-летней американской студентки Кэтрин Илэйн Сиро - со вторника ее считали пропавшей без вести. Женщину перед убийством изнасиловали.