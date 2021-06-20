В России жестоко убили американскую студентку, ее тело нашли в поле

Кэтрин Илэйн Сиро убили в России / Kate Serou / Vk.com

Жестокое убийство произошло в России. В Нижегородской области в субботу, 19 июня, в поле нашли тело 34-летней американской студентки Кэтрин Илэйн Сиро - со вторника ее считали пропавшей без вести. Женщину перед убийством изнасиловали.

Как сообщает The Hill, гражданка США училась на магистратуре в Нижегородском госуниверситете им. Н. И. Лобачевского на адвоката. В начале недели она прислала матери сообщение, в котором предупредила, что находится в машине с незнакомцем.

"Надеюсь, меня не похищают", — написала женщина, прежде чем прекратила выходить на связь.

Ее мать предположила, что дочь не дождалась Uber и села в "попутку", поскольку спешила в клинику в Нижнем Новгороде, однако водитель свернул к лесу.

"Я думаю, что когда она увидела, что мужчина не едет в клинику, а направляется в лес, она запаниковала", — рассказала мама студентки Бэкси Сиро.

По информации издания "Нижний Новгород онлайн", после двух дней активных поисков тело американки с несколькими ножевыми ранениями нашли в поле.

В убийстве подозревают 43-летнего жителя Борского района Нижегородской области по имени Алексей П., который ранее был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе по статьям "Разбой" и "Изнасилование".

По данным неофициального телеграмм-канала силовиков "Опер слив...", Кэтрин Сиро перед убийством также была изнасилована.

По словам правоохранителей, задержанный активно сотрудничает со следствием. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

По неофициальным данным, задержать подозреваемого удалось благодаря биллингу телефона. Сотрудники правоохранительных органов засекли данные другого человека, находившегося примерно в то же время в том же месте, причем точки совпадали длительное время.

Друзьям Кейт рассказывала, что Россия интересовала ее с детства. С 15 лет девочку окликали на улицах русские эмигранты в Калифорнии — они принимали ее за соотечественницу, говорили, что Кейт похожа на русскую внешне. В Россию Кэтрин поехала, по ее собственным словам, "за интересными приключениями".

Ранее в Испании отец убил дочерей в своем доме в день, когда их объявили пропавшими без вести. Затем он отвез их тела в порт, отплыл на своей лодке на глубину около берегов Тенерифе и выбросил за борт мешки с телами, отяготив их тяжелыми предметами.