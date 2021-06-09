На Волыни психопат-рецидивист изнасиловал родную сестру / УНИАН

В Ковеле (Волынская область) ранее неоднократно судимый за кражи нетрезвый молодой человек изнасиловал свою 22-летнюю сестру. Об этом сообщили в пресс-службе Волынской областной прокуратуры.

Прокуроры Ковельской местной прокуратуры поддержали публичное обвинение в уголовном производстве о совершении волынянином изнасиловании – преступление произошло осенью 2020 года.

Старовыжевский районный суд признал мужчину виновным в изнасиловании лица, с которым он находится в семейных отношениях (часть 2 статья 152 УК Украины) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Кроме того, по месту отбывания наказания к нему будут применены принудительные меры медицинского характера − в виде оказания амбулаторной психиатрической помощи.

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Напомним, ранее сообщалось, что весной минувшего года в Днепре правоохранители заподозрили 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива в изнасиловании 12-летней воспитанницы.

По данным прокуратуры, мужчина, применяя психологическое давление, заставлял девочку заниматься с ним сексом. При этом свои действия он записывал на видео, которое в дальнейшем продавал.