В Одесской области бездомный зверски изнасиловал ребенка

Изнасилование ребенка под Одессой / Нацполиция

Под Одессой рецидивист изнасиловал 8-летнюю девочку. Насильник заметил ребенка на улице и завел в заброшенный дом, где и совершил преступление.

Как сообщают в полиции, девочка сразу обо всем рассказала родным и полиции.

Происшествие случилось в селе Троицкое Одесской области во вторую половину дня в субботу, 29 мая.

8-летняя девочка каталась недалеко от дома на велосипеде. К ней подошел 31-летний мужчина, и, заговорив ребенка, завел малолетнюю в заброшенное здание, где и изнасиловал ее.

После того, как насильник ушел, девочка побежала домой и все рассказала родным и полиции. На поиски преступника были отправлены не только правоохранители, но и пограничники. Также к розыску подключились жители села.

Несколько часов они прочесывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, и на окраине села в построенной злоумышленником лачуге, задержали его, говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В полиции отметили, что 31-летний задержанный ведет нищенский образ жизни, неоднократно был осужден за имущественные и наркопреступления.

В полиции мужчина рассказал, что был слишком пьян и накурился, также признался, что в последнее время очень много употребляет спиртного.

"Я не соображал, что делал. Я даже не знаю, как такое могло получиться", — заявил задержанный полицейским.

Читайте такжеВ Киеве завхоз школы в лифте напал и изнасиловал 10-летнюю девочку

Правонарушителю уже объявили подозрение по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование особы, которая не достигла возраста 14 лет). За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как ранее сообщал Главред, в марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.

Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.

14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.