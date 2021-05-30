Под Одессой 40-летний мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку и бросился в бега

На Одесчине изнасиловали ребенка / pixabay

В селе Троицкое Одесской области, в субботу, 29 мая, взрослый мужчина совершил сексуальное насилие над восьмилетней девочкой.

Как пишет Телеграм-канал Х*евая Одесса, подозреваемый – житель Килии, предположительно ему 35-40 лет.

Позднее здесь же опубликовали и фото вероятного насильника.

По предварительным данным правоохранителей, известно, что приблизительно в 14:00 он затащил проходящего мимо ребенка в нежилое строение по ул. Днестровская, 1 и совершил половой акт.

В наводке полиция указала, что у него средний рост, темные волосы, правая рука перевязана бинтом, одет был в белую футболку, темную безрукавку и темные брюки.По факту преступления уже открыто уголовное производство. Травмы у пострадавшей девочки освидетельствованы медиками.

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Полиция призывает всех, кто может оказать помощь в поиске злоумышленника, сообщать на горячую линию 102.

Как ранее сообщал Главред, в марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.

Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.

14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.