На Буковине пьяный таможенник убил 21-летнюю девушку и сбежал с места ДТП: он до сих на свободе

Вадим Недуга сбежал с места аварии в августе 2021 года / Фото Нацполиции

В августе 2021 года в Черновицкой области произошло резонансное ДТП, в котором погибла 21-летняя Диана Чинчик. Спустя четыре месяца после аварии сбежавшему с места ДТП пьяному водителю так и не объявили о подозрении. Сотрудник Государственной таможенной службы Вадим Недуга до сих пор на свободе - неделю назад его задержали в одном из развлекательных заведений, но потом отпустили.

Рано утром 16 августа 2021 года на трассе Житомир-Черновцы в районе села Припрутье Черновицкой области водитель автомобиля Opel Insignia Вадим Недуга столкнулся с Audi, в котором ехала молодая пара – Александр Пелепко и Диана Чинчик. Парень получил сотрясение головного мозга и ушибы, а его невеста - тяжелые травмы, ее зажало в искореженном авто. Впоследствии девушка скончалась, передает Obozrevatel.

Смертельное ДТП произошло 16 августа 2021 года в районе села Припрутье Черновицкой области / Фото cv.npu.gov.ua

Вадим Недуга сбежал с места аварии / Фото cv.npu.gov.ua

Свидетели говорят, что виновник ДТП был пьян. Вместо того, чтобы вызвать скорую, он сбежал с места аварии.

В буковинской таможне сообщили, что Недуга сейчас находится на больничном. Но неделю назад 28-летнего мужчину заметили в одном из развлекательных заведений его родного города Новоселицы. Местные жители вызвали полицию, правоохранители приехали, увезли беглеца, но потом отпустили. Оказалось, что задерживать его не было оснований, так как он не в розыске.

В территориальном управлении Государственного бюро расследований в г. Хмельницкий объяснили это тем, что до сих пор продолжаются экспертизы, их результат станет известен приблизительно через две-три недели - тогда и будут приниматься процессуальные решения. Пока что никто не задержан и никому не объявлено о подозрении.

Реклама

Отец погибшей девушки Виктор Чинчик считает, что дело затягивают.

Диана Чинчик погибла - ей был всего лишь 21 год / Фото соцсети

К слову, это смертельное ДТП - не первое у Вадима Недуги. В апреле 2016 года из-за пьяного вождения таможенника погиб его друг – волейболист и тренер Михаил Сенюшко.

Спортсмен находился на пассажирском сиденьи Peugeot, за рулем – пьяный Недуга. Авто выехало на большой скорости на полосу встречного движения, где задело "девятку" и залетело под "КамАЗ". Михаил погиб на месте.

Новоселицкий районный суд Черновицкой области решил не наказывать строго виновника аварии. Судья Сергей Павлинчук назначил ему условный срок на полтора года. В 2018 году Недугу снова останавливали пьяным за рулем и без документов.

Как сообщал Главред, в Киеве на Березняках пьяный водитель за рулем Ford Fusion совершил жуткое ДТП – он не справился с управлением, наехал на бордюр и протаранил забор. Его пассажирка, находящаяся в салоне, получила очень серьезные травмы и скончалась в карете "скорой".

Муж 21-летней пассажирки сбежал после ДТП, оставив травмированную супругу на асфальте. Мужчина, как и его брат - водитель легковушки Ford Fusion, был в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: