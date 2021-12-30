УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Буковине пьяный таможенник убил 21-летнюю девушку и сбежал с места ДТП: он до сих на свободе

30 декабря 2021, 08:17
Прослушать новость
Остановить

Вадим Недуга не один раз садился пьяным за руль. В 2016 году по этой причине погиб его друг-спортсмен, который был пассажиром пьяного таможенника.

Вадим Недуга
Вадим Недуга сбежал с места аварии в августе 2021 года / Фото Нацполиции

В августе 2021 года в Черновицкой области произошло резонансное ДТП, в котором погибла 21-летняя Диана Чинчик. Спустя четыре месяца после аварии сбежавшему с места ДТП пьяному водителю так и не объявили о подозрении. Сотрудник Государственной таможенной службы Вадим Недуга до сих пор на свободе - неделю назад его задержали в одном из развлекательных заведений, но потом отпустили.

Рано утром 16 августа 2021 года на трассе Житомир-Черновцы в районе села Припрутье Черновицкой области водитель автомобиля Opel Insignia Вадим Недуга столкнулся с Audi, в котором ехала молодая пара – Александр Пелепко и Диана Чинчик. Парень получил сотрясение головного мозга и ушибы, а его невеста - тяжелые травмы, ее зажало в искореженном авто. Впоследствии девушка скончалась, передает Obozrevatel.

Смертельное ДТП произошло 16 августа 2021 года в районе села Припрутье Черновицкой области / Фото cv.npu.gov.ua
Вадим Недуга сбежал с места аварии / Фото cv.npu.gov.ua

Свидетели говорят, что виновник ДТП был пьян. Вместо того, чтобы вызвать скорую, он сбежал с места аварии.

В буковинской таможне сообщили, что Недуга сейчас находится на больничном. Но неделю назад 28-летнего мужчину заметили в одном из развлекательных заведений его родного города Новоселицы. Местные жители вызвали полицию, правоохранители приехали, увезли беглеца, но потом отпустили. Оказалось, что задерживать его не было оснований, так как он не в розыске.

В территориальном управлении Государственного бюро расследований в г. Хмельницкий объяснили это тем, что до сих пор продолжаются экспертизы, их результат станет известен приблизительно через две-три недели - тогда и будут приниматься процессуальные решения. Пока что никто не задержан и никому не объявлено о подозрении.

Реклама

Отец погибшей девушки Виктор Чинчик считает, что дело затягивают.

Диана Чинчик
Диана Чинчик погибла - ей был всего лишь 21 год / Фото соцсети

К слову, это смертельное ДТП - не первое у Вадима Недуги. В апреле 2016 года из-за пьяного вождения таможенника погиб его друг – волейболист и тренер Михаил Сенюшко.

Спортсмен находился на пассажирском сиденьи Peugeot, за рулем – пьяный Недуга. Авто выехало на большой скорости на полосу встречного движения, где задело "девятку" и залетело под "КамАЗ". Михаил погиб на месте.

Новоселицкий районный суд Черновицкой области решил не наказывать строго виновника аварии. Судья Сергей Павлинчук назначил ему условный срок на полтора года. В 2018 году Недугу снова останавливали пьяным за рулем и без документов.

Как сообщал Главред, в Киеве на Березняках пьяный водитель за рулем Ford Fusion совершил жуткое ДТП – он не справился с управлением, наехал на бордюр и протаранил забор. Его пассажирка, находящаяся в салоне, получила очень серьезные травмы и скончалась в карете "скорой".

Муж 21-летней пассажирки сбежал после ДТП, оставив травмированную супругу на асфальте. Мужчина, как и его брат - водитель легковушки Ford Fusion, был в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также:

viber
ДТП Черновицкая область новости Украины ДТП новости
Сейчас вы просматриваете новость «На Буковине пьяный таможенник убил 21-летнюю девушку и сбежал с места ДТП: он до сих на свободе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатымПриносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатым Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластикеВосстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике Делаем красивый дом: что сейчас модно в интерьере, а от чего лучше избавитьсяДелаем красивый дом: что сейчас модно в интерьере, а от чего лучше избавиться Список запрещенных блюд на Новый год 2022: что нельзя готовить и какие блюда должны стоять на столеСписок запрещенных блюд на Новый год 2022: что нельзя готовить и какие блюда должны стоять на столе Искали 2 дня, а она была неподалеку: в Херсоне нашли мертвой пропавшую во время корпоратива женщинуИскали 2 дня, а она была неподалеку: в Херсоне нашли мертвой пропавшую во время корпоратива женщину
08:17

На Буковине пьяный таможенник убил 21-летнюю девушку и сбежал с места ДТП: он до сих на свободе

07:55

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасностьВидео

07:40

Будут ковать деньги и пробивать стены: Таро прогноз для Близнецов на 2022 годВидео

07:19

В Белом доме заявили, что встречи Байдена и Путина в Женеве в январе не будет

06:36

В ближайшее время состоится разговор Байдена с Зеленским - Белый дом

Реклама
05:53

Как использовать уксус не по назначению: 7 неожиданных применений

05:10

Что будет с телом, если вообще не есть хлеб - ответ диетолога

04:56

Любовь, потрясающий успех и перерождение: Таро прогноз для Дев на 2022 годВидео

04:30

Как "почистить" печень в домашних условиях: четыре варианта, которые подходят каждому

04:18

Екатерина Бужинская обнажила сочную грудь в сверкающих серебром одеждах

03:45

Негативно влияет на работу мозга: ученые назвали напиток, который вреден для ребенка

02:58

Злата Огневич маняще раскинулась на кровати в белом платье, из которого грудь так и рвется наружу

02:51

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

02:19

Новое видео с Пугачевой "взорвало" сетьВидео

01:50

Медики нашли новую причину резкого ухудшения зрения

01:03

МакSим заворожила фото с подросшими дочками

00:02

Разработку украинской вакцины от коронавируса остановили

29 декабря, среда
23:48

Таро прогноз для Львов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцыВидео

23:25

Экс-замминистра образования Гарбарук объяснил свое увольнение после скандала с нарядом помощницы

23:11

Феофания стала открытой для "простых" украинцев

Реклама
22:40

Осадчая поразила невероятной фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Катя, вы очаровательны"

22:33

Диетолог развенчала популярный миф о майонезе

22:29

На Одессчине взорвался дом: есть жертвы

22:07

Поддержка Украины и вопрос Донбасса: Зеленский поговорил с Блинкеном перед диалогом Байдена и ПутинаВидео

21:57

Отвод 100 тысяч войск РФ от Украины и усиление НАТО на востоке: Байден объявит Путину ультиматумВидео

21:55

Выгнали из дома и тяжело ранили: в Хмельницкой области жена и теща поиздевались над мужчиной

21:48

Деньги украинцев исчезают при переводе через ПриватБанк: проблему обещают решить

20:58

В Тернополе опекун жестоко убил пенсионера и закидал его тело мебелью

20:55

НАБУ закончило расследование дела о завладении Януковичем Межигорьем

20:17

Звонок из Кремля и условие США: в Белом доме объявили о новых переговорах Байдена с ПутинымВидео

20:06

Не стало больного раком мальчика из Черновцов, мечту которого осуществили полицейскиеВидео

19:53

Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра

19:47

Почему Украине в 2021 году почти нечем хвалиться перед соседямимнение

19:38

Правительство утвердило план по экономии на отоплении и электричествеВидео

19:25

Анна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозе

19:09

Зеленский возглавил рейтинг "Политик года-2021", но разочаровал 45% украинцев - опрос

18:26

"Без зарплаты не останется": Сергея Лещенко возвращают в Набсовет "Укрзализныци"

18:23

Запрет на переезд и смену места жительства: в Украине объявили о планах на случай военного положенияВидео

18:07

Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022

17:57

Данилов раскрыл планы Путина по УкраинеВидео

Реклама
17:54

Операция пошла не по плану: в Киеве спасатели уронили с высоты носилки с мужчинойВидео

17:31

Вместо вакцины "накачал" снотворным: псевдофельдшер на Сумщине избил и хотел сжечь пенсионеров

17:20

Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домВидео

17:19

63-летняя Мадонна назвала себя эксгибиционисткой и показала кружевное нижнее белье

17:12

Украинки "штурмуют" военкоматы: журналистка пошла выполнять приказ, но столкнулась с проблемамиВидео

17:05

Заседание СНБО в канун Нового года: стала известна повестка дняВидео

16:56

Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают

16:46

В Харьковской области в тройном ДТП погиб 6-месячный ребенок

16:40

Согревал своим телом: 10–летний мальчик спас отца на Днепропетровщине

16:29

Алла Ландар рассказала о начале работы над проектом "Последнее желание" новости компании

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять