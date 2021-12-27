На Закарпатье пьяный водитель наехал на детей, погиб 9-летний мальчик

Еще одного ребенка госпитализировали с переломом.
На Закарпатье 34-летний мужчина сбил двух детей, стоявших на краю проезжей части. Это произошло вечером 26 декабря.
9-летний мальчик от полученных травм скончался на месте, сообщает полиция Закарпатской области.
Другого 8-летнего мальчика забрали в больницу с закрытым переломом тазобедренного сустава.
"34-летний водитель автомобиля "Audi", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух малолетних пешеходов, которые стояли на правом краю проезжей части", – отмечают в полиции.
После этого мужчина не остановился, а поехал дальше. Однако уже через 300 метров он врезался в ограждение.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.
В случае доказательства его вины, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, под Киевом в ужасном ДТП погиб 14-летний подросток. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. На момент аварии в авто на пассажирском сиденье находился 14-летний племянник водителя. Он погиб на месте от полученных травм.
Ранее сообщалось, что на Запорожье в Васильковском районе перевернулся микроавтобус, которым добирались на соревнования дети-спортсмены. В салоне на момент ДТП находились 20 детей 9-10 лет и пятеро взрослых. В результате аварии пострадал тренер-у него была травма головы.
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