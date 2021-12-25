На Днепропетровщине семья попала в ДТП: погибли двое детей, третий - в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области столкнулись Audi и Mercedes. На месте аварии погиб 12-летний мальчик и его годовалый брат. Пострадала мать и 8-летний ребенок.
В пятницу, 24 декабря, в Криничанском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП - столкнулись автомобили Audi и Mercedes. В результате аварии погибли двое детей.
Как сообщает Информатор со ссылкой на источники в полиции, ДТП произошло вблизи села Николаевка в 20:00. По данным издания, автомобиль Audi A6, в котором ехала многодетная семья, выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes Sprinter.
На месте аварии погиб 12-летний мальчик и его годовалый брат. Также в аварии пострадала мать детей и 8-летний ребенок - малыш в тяжелом состоянии.
Причины аварии устанавливает полиция.
Как сообщал Главред, 4 декабря в Нежине произошло смертельное ДТП. Под колесами мусоровоза на глазах у матери погибла 6-летняя Вероника Опрышко.
Водитель переехал девочку задними колесами, а когда мать оббежала вокруг машины – остановился. Ребенок был уже под передними колесами мусоровоза.
В селе Куликовка на Черниговщине заведующий хирургическим отделением местной больницы сбил человека и оставил без помощи. Водителя автомобиля полицейским удалось найти оперативно, всего в течение часа.
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