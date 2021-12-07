Много крови и нечеловеческий крик: мусоровоз на глазах у матери раздавил 6-летнюю девочку в Нежине

В Нежине погиб ребенок, которого сбил мусоровоз / Фото cn.npu.gov.ua

В субботу, 4 декабря, в Нежине произошло смертельное ДТП. Под колесами мусоровоза на глазах у матери погибла 6-летняя Вероника Опрышко. Малышку уже похоронили, а тем временем выяснились подробности ужасной трагедии.

Как пишет ТСН, мама с девочкой шли из дома на остановку общественного транспорта. По дороге они выбросили мусор в контейнер. В это время подъехала машина коммунальщиков.

Мама с дочкой прошли мимо мусоровоза. Между тем, очевидно, водитель посмотрел, что мусорные баки пусты, поэтому сразу же начал сдавать назад, фактически в спину людям. Уже через мгновение ребенок оказался под колесами.

По словам отчима погибшей Вероники, водитель переехал девочку задними колесами, а когда мать оббежала вокруг машины – остановился. Ребенок уже был уже под передними колесами мусоровоза.

По словам очевидцев, на месте трагедии было много крови, а крик стоял нечеловеческий.

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Водитель мусоровоза был трезв, работал не первый день. Сначала его задержали на трое суток, а потом отправили под домашний арест.

Авто, раздавившее ребенка, задержали для инженерно-транспортной экспертизы, которая продлится минимум два месяца.

Как сообщал Главред, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. 33-летняя мать с 5-летним ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колеса сразу нескольких транспортных средств. Женщина погибла мгновенно. Ребенка из-под колес фуры вытащили свидетели, за жизнь малыша борются врачи.

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