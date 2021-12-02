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В Кривом Роге мать с ребенком перебегала дорогу и попала под колеса нескольких грузовиков

2 декабря 2021, 09:27
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Женщина с ребенком успела пробежать половину шоссе, но в этот момент их сбила Газель. От удара пешеходов отбросило на встречку прямо под колеса грузовика.

1 декабря в Кривом Роге произошло смертельное ДТП / Фото npu.gov.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. 33-летняя мать с 5-летним ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колеса сразу нескольких транспортных средств.

Авария произошла вечером 1 декабря на Днепровском шоссе - там четыре полосы оживленного движения, передает ТСН.

Мать с ребенком успела пробежать половину дороги, но в этот момент их сбила Газель. От удара пешеходов отбросило на встречную полосу прямо под колеса грузовика.

Женщина погибла мгновенно. Ребенка из-под колес фуры вытащили свидетели, за жизнь малыша борются врачи.

Водитель Газели скрылся с места аварии скрылся. Вскоре его задержали.

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Мужчина объяснил полиции, что он не видел пешеходов, а затем испугался.

Фото npu.gov.ua
Фото npu.gov.ua

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Главред, 1 декабря в Сваляве Закарпатской области произошло смертельное ДТП - грузовой автомобиль DAF совершил наезд на местную жительницу, которая неожиданно оказалась на проезжей части улицы. От полученных травм она скончалась, а водитель покинул место ДТП.

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