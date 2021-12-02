В Кривом Роге мать с ребенком перебегала дорогу и попала под колеса нескольких грузовиков

Женщина с ребенком успела пробежать половину шоссе, но в этот момент их сбила Газель. От удара пешеходов отбросило на встречку прямо под колеса грузовика.
В Кривом Роге Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. 33-летняя мать с 5-летним ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колеса сразу нескольких транспортных средств.
Авария произошла вечером 1 декабря на Днепровском шоссе - там четыре полосы оживленного движения, передает ТСН.
Мать с ребенком успела пробежать половину дороги, но в этот момент их сбила Газель. От удара пешеходов отбросило на встречную полосу прямо под колеса грузовика.
Женщина погибла мгновенно. Ребенка из-под колес фуры вытащили свидетели, за жизнь малыша борются врачи.
Водитель Газели скрылся с места аварии скрылся. Вскоре его задержали.
Мужчина объяснил полиции, что он не видел пешеходов, а затем испугался.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал Главред, 1 декабря в Сваляве Закарпатской области произошло смертельное ДТП - грузовой автомобиль DAF совершил наезд на местную жительницу, которая неожиданно оказалась на проезжей части улицы. От полученных травм она скончалась, а водитель покинул место ДТП.
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