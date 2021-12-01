На Закарпатье грузовик оторвал голову женщине и сбежал с места ДТП

ДТП в Закарпатской области / скриншот

В среду, 1 декабря, в Сваляве Закарпатской области грузовой автомобиль DAF совершил наезд на местную жительницу, которая неожиданно оказалась на проезжей части улицы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, по предварительной информации, на улице Вызволення в Сваляве водитель не справился с управлением и допустил наезд на внезапно вышедшую на дорогу 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась, а водитель покинул место ДТП.

"Следователи полиции области открыли уголовное производство по факту смертельной аварии в Сваляве. По делу назначат экспертные исследования, по результатам которых будут установлены все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, которых цитирует местное издание Первый Кабельный, фура тянула женщину за собой около 200 метров, но водитель не заметил этого и покинул место ДТП без остановки, а в результате наезда женщине оторвало голову.

Сотрудники полиции после общения со свидетелями и просмотра записей с камер наблюдения установили личность водителя. Он житель Ужгородского района. Его задержали и заключили под стражу.

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"В ходе досудебного расследования полицейские назначат необходимые для установления объективных обстоятельств аварии экспертные исследования", — сообщили в полиции.

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Напомним, в Днепровском районе на Полтавском шоссе легковой автомобиль врезался в грузовик. Трагедия произошла 1 декабря. От сильного удара у легковушки оторвало крышу, после чего авто вынесло на обочину.

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