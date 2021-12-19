Под Черниговом депутат насмерть сбил человека и скрылся

Полиция установила личность водителя автомобиля. Им оказался 54-летний депутат городского совета.
В Черниговской области водитель легковушки сбил велосипедиста.
Как сообщает полиция Черниговской полиция Черниговской области, велосипедист от полученных травм скончался, а водитель скрылся с места ДТП.
Событие произошло вчера, 18 декабря, около 20 часов на улице Батуринской в Бахмаче.
"Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста. После содеянного он пытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
Полиция установила личность водителя автомобиля. Им оказался 54-летний депутат городского совета. Его задержали.
"По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего)", - отметили в пресс-службе полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Резонансное ДТП
16-летний парень в Луцке убегал на автомобиле от полицейских и сбил людей на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. У всех врачи диагностировали многочисленные ушибы и травмы.
Медики борются за жизнь 39-летней Алены Коломийчук, которую на пешеходном переходе сбил 16-летний подросток.
Сейчас женщина находится в реанимации, ее травмы очень тяжелые. Ее 5-летний сын Матвей тоже пока остается в больнице: у ребенка сотрясение мозга, также он начал заикаться.
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