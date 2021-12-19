Под Черниговом депутат насмерть сбил человека и скрылся

ДТП / Нацполиция

В Черниговской области водитель легковушки сбил велосипедиста.

Как сообщает полиция Черниговской полиция Черниговской области, велосипедист от полученных травм скончался, а водитель скрылся с места ДТП.

Событие произошло вчера, 18 декабря, около 20 часов на улице Батуринской в Бахмаче.

"Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста. После содеянного он пытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Полиция установила личность водителя автомобиля. Им оказался 54-летний депутат городского совета. Его задержали.

Реклама

"По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего)", - отметили в пресс-службе полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Резонансное ДТП

16-летний парень в Луцке убегал на автомобиле от полицейских и сбил людей на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. У всех врачи диагностировали многочисленные ушибы и травмы.

Медики борются за жизнь 39-летней Алены Коломийчук, которую на пешеходном переходе сбил 16-летний подросток.

Сейчас женщина находится в реанимации, ее травмы очень тяжелые. Ее 5-летний сын Матвей тоже пока остается в больнице: у ребенка сотрясение мозга, также он начал заикаться.

Читайте также: