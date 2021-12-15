"Будет иметь то, что заслужил": мать подростка, устроившего ДТП в Луцке не хочет нанимать адвокатов

16-летний подросток устроил погоню с полицией и сбил людей / скриншот с видео

Мать 16-летнего Дмитрия Рудюка, который 12 декабря совершил серьезное ДТП в Луцке, заявила, что не собирается защищать сына и поддерживает любое справедливое наказание для него.

Мама подозреваемого Анна Ильчук рассказала, что ключи от машины сын взял без ее ведома. Сейчас женщина находится на связи с родственниками пострадавшей в аварии, которая сейчас пребывает в коме, и оказывает посильную материальную помощь, пишет "24 канал".

"Мы ходили к потерпевшей, мы интересуемся ее здоровьем, мы звоним племяннице Руслане. Мы пытаемся помочь всем не для того, чтобы уменьшить срок. Нет, поверьте. Я не нанимаю ему адвокатов, он будет иметь то, что заслужил", – пояснила женщина в беседе с журналистами.

Читайте такжеДТП на Тернопольщине: людей доставали из искореженного автобуса, двое погибшихСам подросток был отправлен под круглосуточный домашний арест с правом посещать занятия в учебном заведении. Общаться с прессой он отказывается и комментариев по ДТП журналистам не дает.

ДТП в Луцке: влетел в толпу на пешеходном переходе

Напомним, 16-летний парень в Луцке убегал на автомобиле от полицейских и сбил людей на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. У всех врачи диагностировали многочисленные ушибы и травмы.

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Медики борются за жизнь 39-летней Алены Коломийчук, которую на пешеходном переходе сбил 16-летний подросток.

Сейчас женщина находится в реанимации, ее травмы очень тяжелые. Ее 5-летний сын Матвей тоже пока остается в больнице: у ребенка сотрясение мозга, также он начал заикаться.

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