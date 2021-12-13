16-летний парень в Луцке уходил от погони от копов и сбил людей на переходе: детали скандальной ДТП

16-летний парень в Луцке уходил от погони от копов / Патрульная полиция

16-летний подросток который был за рулем автомобиля, который в Луцке сбившего пять человек на пешеходном переходе. Портал ТСН озвучил некоторые новые детали скандального ДТП.

В результате аварии пострадало пятеро людей, в том числе пятилетний ребенок. У всех врачи диагностировали многочисленные ушибы и травмы. Сильнее всего пострадала 39-летняя женщина. Она находится в реанимации − в коме с черепно-мозговой травмой и множественными переломами.

Малолетний водитель и его друзья пытались скрыться с места ДТП, но их успели задержать и доставить в отделение полиции. Как говорят копы, машину подросток взял без разрешения у отчима.

"Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать. Игнорирование требований об остановке, грубое нарушение ПДД, создание опасности других участников дорожного движения. Такая себе не совсем детская игрушка", — говорится в тексте.

Из полицейского отделения всех троих задержанных отпустили после проверки на употребление спиртного. Согласно предварительным результатам, все были трезвые. Сейчас суд решает вопрос о задержании водителя.

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Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.

Также ранее в Харькове женщины, переходившие дорогу по "зебре", скончались от удара машины. Очевидцы трагедии говорят, что водитель не увидел их из-за плохого освещения.

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