Подростки снимали погоню с полицией для соцсетей: детали кровавого ДТП в Луцке

16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с друзьями.
Стали известны подробности ДТП в Луцке, где авто на скорости сбило группу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
В легковушке находились трое подростков, побег от патрульных они снимали под музыку на видео и обнародовали в соцсетях, рассказал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Он уточнил, что сначала Renault Megane, за рулем которого был 16-летний парень, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. При этом водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать.
"Игнорирование требований об остановке, грубое нарушение ПДД, создание опасности других участников дорожного движения. Такая себе не совсем детская игрушка...", - отметил Билошицкий.
При этом он сообщил, что побег от патрульных несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успели обнародовать в соцсетях.
По данным Билошицкого, после того, как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе.
За несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, электроопорой и дорожным знаком. Три человека, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали.
На место происшествия сразу вызвали медиков, которые госпитализировали травмированных в медицинское учреждение. Среди травмированных - мать и пятилетний сын.
Подробности аварии в центре Луцка
За рулем автомобиля находился 16-летний парень.
По предварительной информации, 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с друзьями.
Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.
Не увидев красный сигнал светофора, он въехал в переходящих дорогу людей.
Читайте еще:
- Автомойщик угнал Tesla и устроил ДТП: ему грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества
- ДТП на Тернопольщине: людей доставали из искореженного автобуса, двое погибших
- Кровавое ДТП в Харькове: в каких условиях сидит подросток в СИЗО