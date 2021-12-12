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Подростки снимали погоню с полицией для соцсетей: детали кровавого ДТП в Луцке

12 декабря 2021, 21:46
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16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с друзьями.

В авто были подростки, которые снимали видео / Facebook/Bilosh

Стали известны подробности ДТП в Луцке, где авто на скорости сбило группу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В легковушке находились трое подростков, побег от патрульных они снимали под музыку на видео и обнародовали в соцсетях, рассказал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он уточнил, что сначала Renault Megane, за рулем которого был 16-летний парень, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. При этом водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать.

"Игнорирование требований об остановке, грубое нарушение ПДД, создание опасности других участников дорожного движения. Такая себе не совсем детская игрушка...", - отметил Билошицкий.

При этом он сообщил, что побег от патрульных несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успели обнародовать в соцсетях.

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По данным Билошицкого, после того, как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе.

/ Facebook/Bilosh

За несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, электроопорой и дорожным знаком. Три человека, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали.

/ Facebook/Bilosh

На место происшествия сразу вызвали медиков, которые госпитализировали травмированных в медицинское учреждение. Среди травмированных - мать и пятилетний сын.

/ Facebook/Bilosh

Подробности аварии в центре Луцка

За рулем автомобиля находился 16-летний парень.

По предварительной информации, 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с друзьями.

Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.

Не увидев красный сигнал светофора, он въехал в переходящих дорогу людей.

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