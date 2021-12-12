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Людей разбросало от мощного удара: в Луцке авто на переходе протаранило толпу

12 декабря 2021, 16:57
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Травмы разной степени тяжести получили 5 человек, среди них – ребенок.

ДТП в Луцке / volynnews.com

В Луцке водитель легковушки Renault, убегая от полицейских, сбил пешеходов, среди них есть ребенок.

Об этом Информационному агентству Волынские Новости сообщили очевидцы, информацию подтвердили в полиции.

Как отметили в пресс-службе полиции Волыни, авария произошла в воскресенье, около 15 часов, на проспекте Соборности в Луцке. Автомобиль Renault Megane, убегая от патрульных, совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место ДТП.

/ volynnews.com

Травмы разной степени тяжести получили 5 человек, среди них – ребенок, который был госпитализирован. На месте работало 6 бригад скорой помощи.

/ volynnews.com

Пострадавшие были доставлены в больницы города. На месте происшествия сейчас работают следователи. Ведомости будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Подробности аварии в центре Луцка

За рулем автомобиля находился 16-летний парень, сообщает Конкурент.

По предварительной информации, 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с друзьями.

Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.

Не увидев красный сигнал светофора, он въехал в переходящих дорогу людей.

Что говорят очевидцы о жутком ДТП в Луцке

"Летел на бешеной скорости, на зеленый свет просто не реагировал на людей. На пешеходном переходе очень много людей было. Я как раз успела дойти до разделительной полосы и передо мной просто люди разлетелись", — рассказала Суспильному очевидца Ирина.

/ suspilne.media

"Женщина с ребенком была передо мной. Он ехал и всех снес прямо перед моими глазами. Он дальше начал убегать, там дальше его машины зажали. Вот номера его лежат, машина зеленого цвета. Он людей туда протащил, они летели в воздухе", – добавил еще один очевидец аварии Александр.

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