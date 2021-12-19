Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 5 автомобилей

Обломки машин были разбросаны по дороге.
В воскресенье, 19 декабря, близ Киева на участке Варшавской трассы около поселка Гостомель случилась масштабная авария. Там столкнулись пять автомобилей.
Обломки машин были разбросаны по дороге. В результате пострадали три человека.
Как сообщает "Киев оперативный", ДТП произошло примерно в 3 километрах от старого КП в сторону Гостомеля.
По предварительным данным, причиной столкновения стал маневр водителя Audi. Он якобы не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.
Напомним, ранее 16-летний парень в Луцке убегал на автомобиле от полицейских и сбил людей на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. У всех врачи диагностировали многочисленные ушибы и травмы.
Медики борются за жизнь 39-летней Алены Коломийчук, которую на пешеходном переходе сбил 16-летний подросток.
Сейчас женщина находится в реанимации, ее травмы очень тяжелые. Ее 5-летний сын Матвей тоже пока остается в больнице: у ребенка сотрясение мозга, также он начал заикаться.
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