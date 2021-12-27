Тело из авто пришлось доставать спасателям: под Киевом в ужасном ДТП погиб 14-летний подросток

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.
Под Киевом в Белоцерковском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. ДТП произошла вечером 26 декабря.
После аварии водитель сам позвонил правоохранителям, сообщает полиция Киевской области.
На момент ДТП в авто на пассажирском сиденье находился 14-летний племянник водителя. Он погиб на месте от полученных травм.
Водителя автомобиля и тело погибшего подростка пришлось доставать спасателям с помощью специальной техники, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"По прибытию спасателями установлено, что в легковом автомобиле "ВАЗ" находятся зажатые взрослый мужчина и ребенок", – отметили в ГСЧС.
34-летнего водителя госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Правоохранители проводят расследование по этому делу.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области в Васильковском районе перевернулся микроавтобус, которым добирались на соревнования дети-спортсмены. В салоне на момент ДТП находились 20 детей 9-10 лет и пятеро взрослых. В результате аварии пострадал тренер – у него была травма головы.
Напомним, недалеко от Одессы в поселке Великодолинском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. 15 декабря в пять часов утра водитель сбил женщину на пешеходном переходе и еще 20 метров провез ее тело на капоте.
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