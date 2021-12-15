Сбил на переходе и 20 метров вез тело на капоте: под Одессой произошло смертельное ДТП

Под Одессой в ДТП погибла женщина / IT-3

Недалеко от Одессы в поселке Великодолинском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина.

В полиции Одесской области сообщают, что авария произошла в пять утра сегодня, 15 декабря. Личность погибшего пешехода сейчас устанавливают.

"Hyundai" под управлением 57-летнего водителя наехал на прохожую, личность которой сейчас устанавливается. От полученных травм женщина скончалась на месте", – отмечают в полиции.

Деталей происшествия в полиции не сообщают.

В Сети уже появилось видео с места трагедии. Его опубликовали на местном Telegram-канале. Автор видео утверждает, что женщину сбили на пешеходном переходе, и водитель авто провез тело на капоте около 20 метров.

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Как видно на видео, полицейские отмеряют расстояние от тела в сторону регулируемого пешеходного перехода.

Напомним, в Днепре маршрутка с пассажирами влетела во внедорожник. В результате столкновения пострадали шесть человек. Их забрала скорая в городскую больницу №16. Информации об их состоянии пока нет.

Также ранее в Луганской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Автобус занесло на дороге из-за гололеда, он слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб один пассажир, еще шестеро получили телесные повреждения.

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