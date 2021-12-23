Пытался объехать припаркованное авто: в смертельное ДТП в Одесской области попали три грузовика

В Одесской области на встречной полосе столкнулись три грузовика – двое водителей погибли / Фото Нацполиция, коллаж Главред

В Одесской области вблизи поселка Доброслав произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков. Водитель одного из них пытался объехать припаркованное на обочине легковое авто и для этого выехал на встречную полосу.

В полиции Одесской области сообщают, что в то время по встречной двигался другой грузовик МAN. В результате лобового столкновения оба водителя, которым было по 62 и 55 лет, от полученных травм погибли на месте. ДТП произошло вечером 22 декабря.

При этом позади первого грузовика двигалось еще одно грузовое авто DAF. Водитель транспортного средства не смог избежать столкновения и также въехал в автомобиль. В результате водитель не пострадал.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Также правоохранители обращают внимание водителей, что сейчас из-за аварии затруднено движение на участке автодороги Одесса-Вознесенск вблизи поселка Доброслав.

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Напомним, недалеко от Одессы в поселке Великодолинском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. 15 декабря в пять часов утра водитель сбил женщину на пешеходном переходе и еще 20 метров провез ее тело на капоте.

Также ранее в Луганской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Автобус занесло на дороге из-за гололеда, он слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб один пассажир, еще шестеро получили телесные повреждения.

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