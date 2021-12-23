Пытался объехать припаркованное авто: в смертельное ДТП в Одесской области попали три грузовика

Водители двух автомобилей погибли на месте.
В Одесской области вблизи поселка Доброслав произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков. Водитель одного из них пытался объехать припаркованное на обочине легковое авто и для этого выехал на встречную полосу.
В полиции Одесской области сообщают, что в то время по встречной двигался другой грузовик МAN. В результате лобового столкновения оба водителя, которым было по 62 и 55 лет, от полученных травм погибли на месте. ДТП произошло вечером 22 декабря.
При этом позади первого грузовика двигалось еще одно грузовое авто DAF. Водитель транспортного средства не смог избежать столкновения и также въехал в автомобиль. В результате водитель не пострадал.
"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.
Также правоохранители обращают внимание водителей, что сейчас из-за аварии затруднено движение на участке автодороги Одесса-Вознесенск вблизи поселка Доброслав.
Напомним, недалеко от Одессы в поселке Великодолинском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. 15 декабря в пять часов утра водитель сбил женщину на пешеходном переходе и еще 20 метров провез ее тело на капоте.
Также ранее в Луганской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Автобус занесло на дороге из-за гололеда, он слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб один пассажир, еще шестеро получили телесные повреждения.
Читайте также:
- Под Николаевом произошло страшное ДТП: грузовик разнесло по всей дороге
- Масштабное ДТП в Луцке: врачи борются за жизнь женщины, а ее сын начал заикаться
- "Врезался Таи исчез": жена известного украинского ведущего попала в ДТП
- "Будет иметь то, что заслужил": мать подростка, устроившего ДТП в Луцке не хочет нанимать адвокатов
- Под Киевом произошло масштабное ДТП: столкнулись 5 автомобилей