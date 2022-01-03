Хотел изнасиловать: суд отправил под арест женщину, которая зарезала на Новый год мужчину в Николаеве

Убийство в Николаеве / facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаеве центральный суд избрал меру пресечения женщине, которую подозревают в убийстве мужчины на дискотеке.

Как сообщает BBC Украина, она два месяца будет находиться под ночным домашним арестом (с 19:00 до 06:00).

Согласно заседанию суда, ночной домашний арест для подозреваемой продлится до 2 марта 2022 года. Именно на такой мере пресечения настаивало следствие.

Также женщине запретили выезжать за пределы Николаевской области, воздерживаться от общения со свидетелями уголовного производства.

В то же время адвокат Оксана Балабан выступала против круглосуточного домашнего ареста для своей клиентки, так как женщина одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Реклама

Убийство в Николаевской области

2 января в Николаевской области местная жительница зарезала мужчину, оказывавшего ей чрезмерные знаки внимания на дискотеке и даже угрожавшего ножом.

В полиции открыли уголовное производство по статье "преднамеренное убийство" против 30-летней женщины. Теперь ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Что говорят в полиции

В полиции утверждают, что мужчина и женщина были знакомы, отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор.

"Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот", - пишет пресс-служба полиции.

Читайте такжеНоги торчали из мусорника, а тело валялось в мешке: в центре Киева нашли части тела мужчины

В полиции также отметили, что женщина отказывается давать объяснения по поводу обстоятельств происшествия, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Также о возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет и никаких телесных повреждений она не получила.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Читайте также: