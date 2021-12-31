В Киеве мужчина жестоко убил 18-летнюю девушку и бросил тело гнить

Насилие / pixabay

Мужчину, который жестоко убил 18-летнюю девушку и бросил тело, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, преступление, получившее широкий общественный резонанс, произошло в июле 2019 года в квартире, которую снимала потерпевшая в Голосеевском районе столицы.

Тело погибшей Чернявской Анастасии обнаружили полицейские, приехавшие по вызову товарища отца девушки. Тот попросил проверить, все ли хорошо с дочерью, потому что она не отвечала на звонки.

"Следствие выяснило, что девушку убил 18-летний парень на почве ревности, нанеся ей многочисленные ножевые ранения в разные части тела, из-за чего потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

После этого парень сменил одежду, покинул место совершения преступления и уехал в Полтаву, где его вскоре и задержали.

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Как наказали убийцу

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину частично. Голосеевский районный суд Киева признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданский иск матери убитой девушки о взыскании с обвиняемого морального ущерба в сумме 2 млн. гривен.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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