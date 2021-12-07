В Черкасской области мужчина зверски изнасиловал 7-летнюю родственницу и снимал все на видео

Изнасилование ребенка / pixabay

В Черкасской области мужчина жестоко насиловал 7-летнюю девочку. Как сообщает Офис генпрокурора во вторник, 7 декабря, мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании и изготовлении порнографии с ее участием.

Согласно данным следствия, подозреваемый является родственником девочки.

Он пользовался ее беспомощностью, неоднократно насиловал и изготовлял порнографию с ее участием.

"Детскую порнографию мужчина хранил и сбывал на форумах сети DarkNet. Во время обыска на его компьютере стражи порядка обнаружили порноконтент с участием малолетнего ребенка, в том числе видео изнасилования", - говорится в сообщении.

Что грозит насильнику

Насильнику сообщено о подозрении в развращении и изнасиловании 7-летней девочки, а также изготовлении и распространении изображений порнографического характера с ее участием (ч.2 ст.156, ч.4 ст.152, ч.4 ст.301, ч.2. ч.3 статьи 301-1 УК Украины).

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Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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