В Сумах 16-летний набросился на женщину и изнасиловал ее

Насилие / pixabay

В Сумах к 3 годам лишения свободы приговорили 16-летнего парня, который напал на женщину и изнасиловал ее посреди улицы.

Как сообщили в полиции Сумской области, по данным следствия, 16-летний парень еще в 2019 году напал на девушку, которая поздно возвращалась домой с работы.

"Злоумышленник набросился на нее, ударил в лицо и изнасиловал", - говорится в сообщении.

Суд признал юношу виновным по ч.1 ст. 152 "изнасилование" и ч.2 ст. 125 "преднамеренное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

"Сегодня, во исполнение приговора суда, злоумышленника задержали сотрудники уголовной полиции Сумского районного управления полиции и взяли его под стражу", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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