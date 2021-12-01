УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Прикарпатье неадекват пробрался в квартиру пенсионерки и жестоко изнасиловал ее

1 декабря 2021, 15:35

Во время судебного заседания злоумышленник признал свою вину в незаконном проникновении в дом.

насилие
Изнасиловал бабушку / pixabay

В Ивано-Франковской области 36-летнего мужчина напал и изнасиловал 69-летнюю женщину.

Рожнятовский районный суд вынес приговор насильнику. Мужчину приговорили к 3,5 годам заключения, пишет местное издание Галичина.

Преступление произошло еще в 13 июля 2021 года. 36-летний пьяный мужчина пробрался в квартиру пенсионерки, дождался, когда она вернется домой, и напал на нее.

Преступник начал угрожать пожилой женщине кухонным ножом и силой начал выкручивать ей руки. Он ударил пенсионерку в голову, от чего она упала на пол и травмировалась.

"После этого, обвиняемый, разорвав одежду потерпевшей, в которую она была одета, преодолевая физическое сопротивление потерпевшей, оказал к ней действия сексуального характера, без добровольного согласия потерпевшей", — говорится в материале дела.

Реклама

Что заявил насильник в суде

Во время судебного заседания злоумышленник признал свою вину в незаконном проникновении в дом женщины и ее изнасиловании и попросил судью строго его не наказывать.

В свою очередь потерпевшая просила суд наказать обвиняемого по закону и заключить его в тюрьму.

В результате суд признал 36-летнего мужчину виновным и отправил его за решетку на 3,5 года.

Читайте такжеВ Кривом Роге школьники жестоко избили, ограбили и изнасиловали работницу бани, женщина в реанимации

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Читайте также:

viber
новости Ивано-Франковска изнасилование
Сейчас вы просматриваете новость «На Прикарпатье неадекват пробрался в квартиру пенсионерки и жестоко изнасиловал ее». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Не вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуруНе вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру Гороскоп на сегодня 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссорыГороскоп на сегодня 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссоры Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечкеЭтот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечке Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферыГороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферы В Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезлоВ Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезло
16:05

Достижения вместо "зрады": что показало послание Зеленского к парламенту

15:49

Злата Огневич выходит замуж и уже планирует обзавестись потомством

15:37

10 тысяч долларов до 18 лет: Гетманцев объяснил механизм работы экономического паспорта украинцаВидео

15:35

На Прикарпатье неадекват пробрался в квартиру пенсионерки и жестоко изнасиловал ееВидео

15:12

Магнитные бури в декабре 2021: график, когда будет тяжелее всегоВидео

Реклама
15:05

В Кривом Роге родители подарили школе пистолетВидео

15:03

Юрий Горбунов рассказал, почему не станет участником шоу Танцы со звездамиВидео

14:33

Сбываются желания и сопутствует удача во всем: лучшие дни декабря 2021

14:27

Смотрели на дворец Путина и слушали Лободу: самые популярные видео 2021 года на YouTube в Украине

14:25

В Киеве участники Save ФОП зажгли файера и выдвинули ультиматумВидео

14:16

В Киеве откроют 14 новогодних локаций: где стоит побыватьВидео

14:11

Мишина проговорилась Дурневу, почему рассталась с Эллертом

14:08

В Одессе произошла утечка опасного химического вещества

13:58

Завалы снега, ледяные дожди и гололедица на дорогах: когда в Киев придет опасная погодаВидео

13:51

Бывшая возлюбленная Илона Маска в одних колготках случайно обнажила грудь

13:47

Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минутыВидео

13:23

Лавров назвал "серьезным предостережением" заявление Лукашенко о ядерном оружииВидео

13:18

Водителю оторвало руку: под Днепром легковушка столкнулась с грузовиком

13:00

Гороскоп на завтра 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварийВидео

12:55

"Подсолнечное масло, сахарная свекла, гречка": в Украине прогнозируют высокие цены и дефицит продуктов

Реклама
12:41

На АЗС рухнули цены на топливоВидео

12:38

Мальчик с ожогами сидел среди бутылок от водки: на Буковине мать "забыла" о сынеВидео

12:33

Нина Матвиенко жалеет, что выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Надо давать второй шанс"

12:26

Под Радой митингуют ФЛП: здание оцеплено полицией и НацгвардиейВидео

12:23

15-летний подросток открыл стрельбу в американской школе – есть погибшие

12:03

"С первым днем зимы!" - прикольные картинки и душевные поздравления

11:56

Повышение зарплат, двойное гражданство и новый паспорт: главное из выступления Зеленского в РадеВидео

11:47

Рак поджелудочной: врачи назвали признаки "тихой" болезни

11:45

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: когда категорически нельзя стричь волосы и делать маникюр

11:37

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

11:33

На Львовщине по программе Зеленского отремонтировали дорогу к будущему КПП Нижанковичи-Мальховице

11:20

Alyona Alyona показала, как в юности выглядела в купальнике

11:05

В Украине расширят список услуг для траты "тысячи Зеленского": что еще добавят

11:03

Зеленский пообещал 1 декабря внести в Раду законопроект о двойном гражданстве

10:47

Киркоров показал дорогущий подарок для дочери на 10-летие: ее день рождения покажут по телевизору

10:44

Выходные в декабре 2021 в Украине: сколько будем отдыхать

10:39

Зеленский анонсировал повышения зарплат в Украине: кто будет получать 24 тысячи в месяцВидео

10:37

Украинским детям будут платить деньги за использование недр: Зеленский внесет законопроект

10:21

Зеленский сегодня выступает в Верховной Раде с ежегодным посланием - онлайн-трансляцияВидео

10:11

В Кременчуге второклассница наглоталась таблеток от повышенного давления и попала в реанимациюВидео

Реклама
09:58

Киев застрял в пробках из-за снегопада: какие улицы лучше обходитьВидео

09:57

Комаровский пояснил, для кого опасен новый штамм "Омикрон"

09:47

"Будем действовать по полной программе": Кулеба ответил Лукашенко на "российский" КрымВидео

09:30

Нужно ли украинцам паниковать из-за COVID-штамма Омикрон: врач дала ответВидео

09:04

Военные учения в Украине - это красная тряпка для Путина, на которую он не может броситьсямнение

08:59

"Выкидыши из-за вакцинации, а эпидемия COVID-19 - выдумка": в Минздраве "разнесли" популярные фейки

08:46

Гороскоп по картам Таро для Рыб на декабрь 2021 обещает большие деньги и новую любовьВидео

08:37

Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферыВидео

08:24

Коронавирус в Украине 1 декабря: почти 12 тысяч новых COVID-случаев и 557 смертей

07:45

В Сенате США договорились о рассмотрении поправок к бюджету с санкциями против Северного потока-2 - The Hill

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять