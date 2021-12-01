На Прикарпатье неадекват пробрался в квартиру пенсионерки и жестоко изнасиловал ее

Во время судебного заседания злоумышленник признал свою вину в незаконном проникновении в дом.
В Ивано-Франковской области 36-летнего мужчина напал и изнасиловал 69-летнюю женщину.
Рожнятовский районный суд вынес приговор насильнику. Мужчину приговорили к 3,5 годам заключения, пишет местное издание Галичина.
Преступление произошло еще в 13 июля 2021 года. 36-летний пьяный мужчина пробрался в квартиру пенсионерки, дождался, когда она вернется домой, и напал на нее.
Преступник начал угрожать пожилой женщине кухонным ножом и силой начал выкручивать ей руки. Он ударил пенсионерку в голову, от чего она упала на пол и травмировалась.
"После этого, обвиняемый, разорвав одежду потерпевшей, в которую она была одета, преодолевая физическое сопротивление потерпевшей, оказал к ней действия сексуального характера, без добровольного согласия потерпевшей", — говорится в материале дела.
Что заявил насильник в суде
Во время судебного заседания злоумышленник признал свою вину в незаконном проникновении в дом женщины и ее изнасиловании и попросил судью строго его не наказывать.
В свою очередь потерпевшая просила суд наказать обвиняемого по закону и заключить его в тюрьму.
В результате суд признал 36-летнего мужчину виновным и отправил его за решетку на 3,5 года.
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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.
Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.
Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.
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