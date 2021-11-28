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Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького брата

28 ноября 2021, 11:19

Прокурор полностью доказал его виновность в совершении указанного преступления.

Насилие
Изнасилование ребенка / pixabay

Жителя Киевской области признали виновным и приговорили к строжайшему наказанию, за изнасилование 5-летней девочки.

"В судебном заседании прокурор доказал, что обвиняемый в августе 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Случилось это на территории одного из сел Белоцерковского района. Мужчина пришел домой к знакомой, где в то время находились ее дети. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он схватил 8-летнюю девочку и отнес ее в огород, где изнасиловал. Все происходило на глазах у 5-летнего брата", — говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Несмотря на то, что обвиняемый своей вины не признавал, прокурор полностью доказал его виновность в совершении указанного преступления.

Сведения о насильнике ребенка будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Житель Киевщины проведет за решеткой 15 лет.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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