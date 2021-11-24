Под Днепром преподаватель интерната избил и изнасиловал 13-летнюю девочку

Изнасилование ребенка / pixabay

В Днепропетровской области в одном из интернатов преподаватель изнасиловал 13-летнюю девушку.

Как сообщает издание Информатор, происшествие случилось в поселке Саксагань Каменского района.

О случившемся в полицию сообщила бабушка девочки.

Она рассказала, что мужчина ударил ее несовершеннолетнюю внучку по лицу, заклеил рот липкой лентой, после чего изнасиловал.

"Открыто уголовное производство по 156-ой статье ("Развращение несовершеннолетних") УК Украины. Назначены соответствующие экспертизы", – отметила пресс-секретарь Нацполиции области Анна Старчевская.

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Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до пяти лет.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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