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Ограбил и изнасиловал: в Киеве мужчина напал и жестоко поиздевался над 19-летней девушкой

9 ноября 2021, 22:27

За совершенное мужчина пять лет и шесть месяцев проведет за решеткой.

Мужчина изнасиловал девушку / Нацполиция

В Киеве злоумышленник жестоко поиздевался над 19-летней девушкой.

Он пообещал помочь потерпевшей с трудоустройством, однако во время встречи отобрал у нее вещи и изнасиловал.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, Соломенский суд столицы назначил наказание мужчине за изнасилование и ограбление местной жительницы.

Теперь за совершенное он пять лет и шесть месяцев проведет за решеткой.

Случилось это все весной этого года. Тогда в полицию Киева обратилась киевлянка и сообщила, что на улице Железнодорожной наглядно знакомый мужчина применил к ней силу и изнасиловал, а после содеянного забрал из ее сумочки деньги и мобильный телефон.

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Для документирования происшествия на место выехала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и сотрудники уголовного розыска.

В ходе отработки прилегающей территории сотрудники полиции разыскали нападающего и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правонарушитель – уроженец Николаевской области, 1989 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбойного нападения.

Собрав все необходимые доказательства, следователь сообщил фигуранту о подозрении и направил материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд.

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Приговором Соломенского районного суда в Киеве мужчины за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.

Кроме того, на основании ст. 70 (Назначение наказания по совокупности преступлений) Уголовного кодекса Украины было решено частично присоединить наказание за разбой и окончательно назначить злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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